Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр-Подоляне не смог пробиться в полуфинал Кубка Вызова
Украинцы проиграли все три партии
В Городке Хмельницкой области 9 декабря состоялся заключительный матч группы 3 Кубка Вызова среди мужчин, в котором встречались "Эпицентр-Подоляне" и чешские "Львы".
В первой игре получил травму и не мог сегодня помочь своим партнерам Владислав Диденко. Для хозяев площадки это большая потеря и эта травма серъезно повлияла на настрой команды в результате хозяева проиграли 17:25.
Второй сет начался с длинного розыгрыша, который завершился в пользу гостей. Далее чешские волейболисты не сбавляли оборотов и в результате выиграли партию 22:25.
В заключительном отрезке игры хозяева площадки впервые в этом матче повели с разницей в два очка 4:2, что заставило гостей тут же взять тайм-аут и вскоре они уже были впереди 4:5, 5:8. В концовке сета при счете 20:21, наша команда проиграла три очка подряд и позволила соперникам иметь сразу несколько матчболов 20:24. И хотя два из них удалось отыграть, то третий оказался неудачным. Владимир Остапенко с подачи направил мяч в аут - 22:25.
Кубок Вызова. Сезон 2020-2021 гг.
Мужчины. 1/4 финала. Группа 3
"Эпицентр-Подоляне" (Городок, Украина) - "Львы" (Прага, Чехия)
0:3 (17:25, 22:25, 22:25)
Популярное сейчас
- В Украине с 8 по 24 января введут усиленный карантин
- Какое место в иерархии легенд супертяжелого веса занимают братья Кличко?
- Игорь Харатин высказался о поражении Ференцвароша от Динамо
- Олег Вернеяев: Хотелось бы, конечно, оставить свой след в Украине
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО