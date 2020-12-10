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Мотор выиграл 4-й матч подряд в Лиге чемпионов

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И поднялся на четвертое место в группе B

Мотор выиграл 4-й матч подряд в Лиге чемпионов
Новина українською

Мотор на старте выездного матча против Нанта отпустил французов на 5 мячей (5:10), но до конца первого тайма гостям удалось сравнять счет.

После перерыва Нант постоянно вел в счете с разницей в 1-2 мяча, пока не наступили финальные минуты игры. Мотор в защите отбил несколько атак подряд и добил хозяев на последних секундах игры.

Нант – Мотор 31:32 (18:18, 13:14)

Следующий матч в Лиге чемпионов Мотор проведет 10 февраля в Запорожье против Киля.

Турнирная таблица: Барселона – 16, Веспрем – 13, Ольборг – 10, Мотор – 8, Киль – 7, Нант – 4, Целе – 2, ППД Загреб – 0.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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