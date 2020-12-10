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Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен

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Причина отмены турнира - пандемия

Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен
Новина українською

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия). Также Федерацией было принято решение не проводить Финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был состояться с 10 по 13 декабря в Пекине (Китай).

Подобное решение было принято из-за неблагоприятной санитарной обстановки, вызванной распространением коронавируса.

"Совет ISU принял решение отменить мероприятие из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во всем мире и последующим увеличением рисков для организаторов и спортсменов", — информирует пресс-служба ISU.

Ранее Международный союз конькобежцев принял решение отменить чемпионат мира среди юниоров-2021, который должен был принять Харбин (Китай).

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В статье: чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
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