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Юношеская сборная Украины завоевала две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Наша команда показала достойный результат на ЧЕ-2020
Украинские юниоры завоевали золото и серебро в личном многоборье на чемпионате Европы-2020 по спортивной гимнастике. Напомним, что в этом году соревнования проходят в турецком Мерсине.
Первое место занял Илья Ковтун, который смог заработать 81,465 баллов по сумме всех своих выступлений. Украинец стал первым на коне (13.600), в опорном прыжке (13.733) и в упражнениях на кольцах(13.333).
Серебряная медаль досталась еще одному украинцу – Владимиру Костюку. В вольных упражнениях (14.000) он показал отличный результат. В общем зачете Костюк набрал 80.198 баллов, отстав от победителя более чем на балл.
Третье место в многоборье занял венгр Кристиан Балаш. У него в активе 78.566 баллов.
Победа на командных соревнованиях на чемпионате Европы также досталась нашей команде.
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