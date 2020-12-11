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Юношеская сборная Украины завоевала две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

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Наша команда показала достойный результат на ЧЕ-2020

Юношеская сборная Украины завоевала две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Новина українською

Украинские юниоры завоевали золото и серебро в личном многоборье на чемпионате Европы-2020 по спортивной гимнастике. Напомним, что в этом году соревнования проходят в турецком Мерсине.

Первое место занял Илья Ковтун, который смог заработать 81,465 баллов по сумме всех своих выступлений. Украинец стал первым на коне (13.600), в опорном прыжке (13.733) и в упражнениях на кольцах(13.333).

Серебряная медаль досталась еще одному украинцу – Владимиру Костюку. В вольных упражнениях (14.000) он показал отличный результат. В общем зачете Костюк набрал 80.198 баллов, отстав от победителя более чем на балл.

Третье место в многоборье занял венгр Кристиан Балаш. У него в активе 78.566 баллов.

Победа на командных соревнованиях на чемпионате Европы также досталась нашей команде.

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В статье: юношеская сборная Украины по спортивной гимнастике
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Источник:
XSport.ua

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