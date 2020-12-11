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Гераскевич побил личный рекорд на этапе Кубка мира
Финишировал он на 14-м месте
В австрийском Инсбруке прошел 3-й этап Кубка мира по скелетону-2020/2021. Украинец Владислав Гераскевич финишировал с 14-м результатом, который, к слову, стал его лучшим в Австрии за четыре сезона выступлений.
Во время первой попытки украинец показал результат 53.83 секунды – это 16 место. Но во втором старте ему удалось улучшить время до 53.12 секунды.
По итогам двух попыток Владислав финишировал на четырнадцатом месте, проиграв 1.46 секунды победителю.
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Источник:XSport.ua
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