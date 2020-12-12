Министр молодежи и спорта: В следующем году нас ожидает рекордный бюджет - почти 7,8 миллиардов гривен

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об итогах года и прокомментировал финансирования его отрасли на 2021 год. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Фейсбук:

"Нам удалось провести в Украине ряд международных соревнований и чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Команда министерства сделала мощные шаги для развития спортивной инфраструктуры. Стартовал проект президента Украины о создании 25 спортивных "магнитов" во всех областях Украины. На сегодня уже введено в эксплуатацию 6 таких, а до конца года еще 4 - будут открыты.

Кроме этого проекта, в 2020 году уже построено и реконструировано 180 спортивных объектов, введено в эксплуатацию 104 объекта, на стадии завершения - 76 спортивных объектов ..

Отдельно хочу отметить, что в следующем году нас ожидает рекордный бюджет - почти 7,8 миллиардов гривен", - написал он.