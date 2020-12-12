  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Министр молодежи и спорта: В следующем году нас ожидает рекордный бюджет - почти 7,8 миллиардов гривен
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Министр молодежи и спорта: В следующем году нас ожидает рекордный бюджет - почти 7,8 миллиардов гривен

Другие виды
(1 голосов)

Комментарий министра

Министр молодежи и спорта: В следующем году нас ожидает рекордный бюджет - почти 7,8 миллиардов гривен
UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об итогах года и прокомментировал финансирования его отрасли на 2021 год. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Фейсбук:

"Нам удалось провести в Украине ряд международных соревнований и чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Команда министерства сделала мощные шаги для развития спортивной инфраструктуры. Стартовал проект президента Украины о создании 25 спортивных "магнитов" во всех областях Украины. На сегодня уже введено в эксплуатацию 6 таких, а до конца года еще 4 - будут открыты.

Кроме этого проекта, в 2020 году уже построено и реконструировано 180 спортивных объектов, введено в эксплуатацию 104 объекта, на стадии завершения - 76 спортивных объектов ..

Отдельно хочу отметить, что в следующем году нас ожидает рекордный бюджет - почти 7,8 миллиардов гривен", - написал он.

Напомним, что ранее ХК "Днепр" объявили об избрании нового президента клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...