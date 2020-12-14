Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по гимнастике
Браво!
Украинские гимнасты на чемпионате Европы в Мерсине (Турция) выиграли 7 из 15 золотых медалей.
На взрослом уровне золото континентального уровня Украина забрала в командном турнире (Владислав Грико, Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Роман Ващенко и Евгений Юденков).
Также чемпионом Европы в опорном прыжке стал Игорь Радивилов, который на 0,033 балла опередил белоруса Артема Долгопята.
Среди юниоров пятикратным чемпионом Европы стал Илья Ковтун – 17-летний гимнаст из Черкасс взял золото в командных соревнованиях, в многоборье, в упражнениях на коне, на кольцах и на брусьях.
Медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике:
Популярное сейчас
- Экс-футболист предложил вариант выхода из ситуации по поводу отмененного матча Ингулец - Шахтер
- Коуч Ингульца опроверг обвинения Шахтера по поводу ненадлежащей подготовки стадиона
- Отмененный матч Шахтера, победы Десны и Зари, гол Малиновского. Главные новости за 13 декабря
- Мотор обыгрывает Нант в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО