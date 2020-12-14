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Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по гимнастике

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Браво!

Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по гимнастике
Новина українською

Украинские гимнасты на чемпионате Европы в Мерсине (Турция) выиграли 7 из 15 золотых медалей.

На взрослом уровне золото континентального уровня Украина забрала в командном турнире (Владислав Грико, Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Роман Ващенко и Евгений Юденков).

Также чемпионом Европы в опорном прыжке стал Игорь Радивилов, который на 0,033 балла опередил белоруса Артема Долгопята.

Среди юниоров пятикратным чемпионом Европы стал Илья Ковтун – 17-летний гимнаст из Черкасс взял золото в командных соревнованиях, в многоборье, в упражнениях на коне, на кольцах и на брусьях.

Медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике:

Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по гимнастике - изображение 1

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В статье: спортивная гимнастика Игорь Радивилов Илья Ковтун
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