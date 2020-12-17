Сегодня российский спорт могут забанить на 4 года

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) ориентировочно в 17:00 по киевскому времени должен объявить решение по делу России и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA в декабре 2019 года отстранило Россию от всех международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Если CAS оставит в силе решение WADA годичной давности, то российские спортсмены на протяжении четырех лет будут выступать под нейтральным флагом, Россия в этот период не сможет проводить международные соревнования, а российские чиновники не смогут посещать соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета.

Стоит отметить, что у России будет право подать протест на сегодняшнее решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.