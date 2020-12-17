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Сегодня российский спорт могут забанить на 4 года

Другие виды
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Ждем вердикта CAS

Сегодня российский спорт могут забанить на 4 года
Новина українською

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) ориентировочно в 17:00 по киевскому времени должен объявить решение по делу России и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA в декабре 2019 года отстранило Россию от всех международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Если CAS оставит в силе решение WADA годичной давности, то российские спортсмены на протяжении четырех лет будут выступать под нейтральным флагом, Россия в этот период не сможет проводить международные соревнования, а российские чиновники не смогут посещать соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета.

Стоит отметить, что у России будет право подать протест на сегодняшнее решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

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В статье: МОК Россия Допинг
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Комментарии (1)
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rusak79 (Харьков)
17.12.2020 в 13:58
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