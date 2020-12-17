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Сегодня российский спорт могут забанить на 4 года
Ждем вердикта CAS
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) ориентировочно в 17:00 по киевскому времени должен объявить решение по делу России и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
WADA в декабре 2019 года отстранило Россию от всех международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Если CAS оставит в силе решение WADA годичной давности, то российские спортсмены на протяжении четырех лет будут выступать под нейтральным флагом, Россия в этот период не сможет проводить международные соревнования, а российские чиновники не смогут посещать соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета.
Стоит отметить, что у России будет право подать протест на сегодняшнее решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.
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