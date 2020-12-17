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Мотор в напряженном матче обыграл Загреб

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Команда из Запорожья была сильнее

Мотор в напряженном матче обыграл Загреб
Новина українською

Сегодня, 17 декабря, "Мотор" провел 8-й матч на групповом этапе Лиги чемпионов.

Украинская команда с разницей в четыре мяча переиграла "Загреб".

Первую половину встречи команды сыграли вничью, а вот во второй "Мотор" добавил и смог навязать свою игру соперникам. В результате победа осталась за украинской командой.

Свой следующий матч запорожская команда проведет 20 декабря, где сыграет с "Нантом"

Лига чемпионов. 8-й тур.

"Мотор" – "Загреб" - 29:25 (13:13)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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