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Мотор в напряженном матче обыграл Загреб
Команда из Запорожья была сильнее
Сегодня, 17 декабря, "Мотор" провел 8-й матч на групповом этапе Лиги чемпионов.
Украинская команда с разницей в четыре мяча переиграла "Загреб".
Первую половину встречи команды сыграли вничью, а вот во второй "Мотор" добавил и смог навязать свою игру соперникам. В результате победа осталась за украинской командой.
Свой следующий матч запорожская команда проведет 20 декабря, где сыграет с "Нантом"
Лига чемпионов. 8-й тур.
"Мотор" – "Загреб" - 29:25 (13:13)
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