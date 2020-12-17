Кубок мира. Украинец Яценко вырвал победу на последних секундах

Сборная Украины пополнилась ещё одной медалью по итогам шестого дня индивидуального Кубка мира в Белграде, Сербия.

В весовой категории до 57 килограмм бронзовую награду завоевал Андрей Яценко. Проигрывая Стефану Мичичу по ходу схватки 0:2, украинец смог перевернуть результат встречи на свою сторону за 3 секунды до свистка. В бронзовый финал Андрей прошел, победив в утешительной схватке Развана Ковача.

Александр Хоцяновский также боролся за 3-е место, однако проиграл в противоположном Яценко стиле. За 15 секунд до конца схватки дебютант сборной Беларуси Денис Храменков смог провести удачную атаку и одержал победу.