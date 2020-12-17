  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Кубок мира. Украинец Яценко вырвал победу на последних секундах
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок мира. Украинец Яценко вырвал победу на последних секундах

Другие виды
(1 голосов)

Украинец проигрывал по ходу схватки

Кубок мира. Украинец Яценко вырвал победу на последних секундах
Новина українською

Сборная Украины пополнилась ещё одной медалью по итогам шестого дня индивидуального Кубка мира в Белграде, Сербия.

В весовой категории до 57 килограмм бронзовую награду завоевал Андрей Яценко. Проигрывая Стефану Мичичу по ходу схватки 0:2, украинец смог перевернуть результат встречи на свою сторону за 3 секунды до свистка. В бронзовый финал Андрей прошел, победив в утешительной схватке Развана Ковача.

Александр Хоцяновский также боролся за 3-е место, однако проиграл в противоположном Яценко стиле. За 15 секунд до конца схватки дебютант сборной Беларуси Денис Храменков смог провести удачную атаку и одержал победу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Яценко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...