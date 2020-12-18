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Пятая победа подряд Мотора в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Другие виды
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Запорожцев не остановить

Пятая победа подряд Мотора в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

Накануне Мотор в домашнем матче обыграл ППД Загреб (29:25) и догнал Ольборг в борьбе за третье место в группе B.

Вчерашний результат практически гарантировал чемпионам Украины выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а следующий матч запорожцы сыграют 20 декабря дома против французского Нанта.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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