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Гандбол. Лига чемпионов. Мотор в тяжелом матче побеждает Нант
Запорожская команда одолела соперника
Украинский гандбольный клуб "Мотор" Запорожье в девятом матче группового этапа Лиги чемпионов 2020/2021 победил французский клуб "Нант". Счет встречи 29-28 в пользу украинской команды.
Если первая половина соревнований прошла в равной борьбе (13-13), то во втором тайме гандболисты устроили настоящую зарубу. Наша команда даже уступала по счету в четыре очка, но все же на характеров вырвала победу.
Турнирная таблица группы В:
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