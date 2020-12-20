Гандбол. Лига чемпионов. Мотор в тяжелом матче побеждает Нант

Украинский гандбольный клуб "Мотор" Запорожье в девятом матче группового этапа Лиги чемпионов 2020/2021 победил французский клуб "Нант". Счет встречи 29-28 в пользу украинской команды.

Если первая половина соревнований прошла в равной борьбе (13-13), то во втором тайме гандболисты устроили настоящую зарубу. Наша команда даже уступала по счету в четыре очка, но все же на характеров вырвала победу.

Турнирная таблица группы В: