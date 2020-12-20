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Гандбол. Лига чемпионов. Мотор в тяжелом матче побеждает Нант

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Запорожская команда одолела соперника

Гандбол. Лига чемпионов. Мотор в тяжелом матче побеждает Нант
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гандбольный клуб "Мотор" Запорожье в девятом матче группового этапа Лиги чемпионов 2020/2021 победил французский клуб "Нант". Счет встречи 29-28 в пользу украинской команды.

Если первая половина соревнований прошла в равной борьбе (13-13), то во втором тайме гандболисты устроили настоящую зарубу. Наша команда даже уступала по счету в четыре очка, но все же на характеров вырвала победу.

Турнирная таблица группы В:

Гандбол. Лига чемпионов. Мотор в тяжелом матче побеждает Нант - изображение 1

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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