Пузырьковое чемпионство для несокрушимой Мерк. О женском Евро по гандболу

Женский 2020 должен был пройти в шести городах Норвегии и Дании. Однако норвежцы из-за пандемии коронавируса отказались от проведения соревнований категорически. Турнир оказался на грани срыва и тогда его, что очень символично, спасли датчане, родоначальники этого вида спорта. Из трех городов этой страны оставили два, чтобы в них создать два так называемые "пузыря", в которых с соблюдением максимально жестких карантинных условий и провели все матчи.

Комплекс мероприятий дал максимальный результат - если до турнира у команд участниц были ковидные потери, то после прибытия в Данию многочисленные тестирования не дали никакого положительного результата, и это тот случай, когда негативные показатели были благом.

Интересно, что этот турнир стал первым для больших женских соревнований, где все пары арбитров были женскими. Даже когда несколько дуэтов выбыли из коронавируса, их заменили другие девушки.

Все решающие поединки принимала огромная (12500 мест) арена в Хернинга, которая является частью глобального выставочного комплекса. Пустые трибуны хотя и вносили свой специфический колорит, однако не угнетали, ведь режиссеры телетрансляций отработали очень сильно и качественно использовали планы, которые не подчеркивали бы пустоту.

Интересным итогом соревнований стало то, что ни один из трех призеров не был на пьедестале почета год назад на чемпионате мира. И вместе с этим сенсационно на турнире выступила только одна команда, все остальные просто вернулись на привычные позиции.

Удивила сборная Хорватии. В нее не верили даже на родине, где уважают очень сильную мужскую команду. А вот выступления женщин на континентальном форуме даже не транслировал в стране ни один телеканал или местная стримингова платформа. Главное, что в команду верил ее наставник Ненад Шоштарич, чья уверенность передалась девушкам.

Залогом успешного выступления хорваток стали голкипер Тея Пиевич и полусредняя Чамила Мичиевич. Тею тренер называет интеллектуальным кипером, на протяжении матча она мгновенно перенастраивается под текущие действия соперниц и ей даже не нужны подсказки. Именно умение оценивать и анализировать игру позволили ей в 29 лет стать полноценной звездой, хотя долгое время ее считали обычной "рабочей лошадкой".

Мичиевич же отличается своим ростом, 194 сантиметра у женщин - это очень солидно. Но эта гигантка имеет наивную улыбку и напоминает Джулию Робертс. Она родилась в немецком Хаденхайме в лагере беженцев во время войны. Ее путь к признанию тоже не был слишком стремительным, но сейчас она полноценная звезда женского гандбола. Остановить ее удалось в полуфинале, когда француженки бросили против Чамилы опытную Эстель Нзе-Минко и ситуативно других защитниц.

Хорватия после победы над Данией в матче за третье место

Серебряные призеры последнего первенства мира испанки чемпионат провалили. Сборная Нидерландов, которая пять лет назад стремительно ворвалась в элиту и является носителем мировой короны, совсем плохо вошла в турнир, уступив подряд Сербии и Хорватии. В дальнейшем же исправить ситуацию не удалось, хотя заиграла команда уже неплохо.

Отдельная история со сборной России, за которую выступает на Урале украинка Юлия Манагарова. Кстати, воспитанница криворожского гандбола держала место в основе на правом краю и стала второй бомбардиркой своей команды на чемпионате. Падение до полуфинала россиянок не простили испанскому наставнику Мартину Амбросу. Только команда не выполнила задачу, как сразу заговорили о его большой заработной плату, о совмещении работы с тренировкой самого богатого клуба страны «Ростов Дон». Испанца отстранили от работы перед последним матчем, следовательно, поединок за пятое место команда выиграла под руководством Алексея Алексеева.

А вот в Дании проблемы в совместительстве клубной работы в «Эсбьерге» с тренировкой сборной не увидели и вполне довольны Йеспером Йенсеном. Этот тактик и добряк заставил команду играть в гибкий и быстрый гандбол. Перед полуфиналом он говорил, что то, как складывается чемпионат для Дании, это сценарий мечты. Мечта продолжалась и в первом тайме игры против Норвегии, когда хозяйки били соперниц их главным козырем. Однако на том они и погорели. Мощные норвежки продолжили лететь вперед, тогда как огонь энергии датчанок угас.

Так же угас он и во втором тайме матча за 3 место. Или можно сказать, что пламя команды Йенсена погасила уже упомянутая Тея Пиевич. Она, или норвежка Катрин Лунде, или даже храбрая словенка Бранка Зец абсолютно органично смотрелись бы в качестве самого ценного игрока турнира. И даже выбор в пользу француженки Амадин Лейно будет иметь логическое обоснование. Однако организаторы традиционно определили лучших еще до последних, самых важных матчей и в символическую сборную всунули вратаря Сандру Тофт из сборной Дании. Игрок она, несомненно, сильный и на этом турнире точно не лучшая в своем деле из-за наличия более эффективных и эффектных выступлений других.

Финал был категорически правильным по составу команд участниц, встретились наиболее последовательные, мощные сборные последнего десятилетия.

Еще до чемпионата наставник Норвегии исландец Хергейрссон заявлял, что игра Франции убивает гандбол. Он имел в виду ситуации, когда француженки ведут в счете и каждую свою атаку проводят максимально медленно. На фоне максимально быстрых атак норвежек это огромный контраст. Но на самом деле каждый играет как умеет, как ему наиболее удобно. Тот же Хергейрссон сам признавал, что его игроки любят скорость, ведь от природы созданы чтобы передвигаться быстро. Вместе с тем в защите Норвегия играла в канонически осторожную схему 6-0, зато Франция встречала очень высоко с агрессивным построениями 4-2, 3-2-1.

Отдельная интрига финала - это лишь вторая в истории встреча в финале крупного турнира (Евро, чемпионаты мира и турниры Олимпиад) именно Франции и Норвегии. 2017 года на мировом первенстве команда Оливье Крюмбольца была сильнее.

Фигура французского тренера особая даже если вспомнить других самых титулованных в истории женского гандбола. Крюмбольца смело может переписать под себя легендарный выражение «Государство это я», который приписывают королю Людовику XIV. Из уст Оливье это должно звучать «Женский гандбол Франции это я». Тренер возглавил национальную команду еще в 1998 году, ранее подготовив звезд для нее в молодежке. До него команда не имела никаких медалей, упомянутых выше, трех главных турниров. С ним дважды была чемпионом мира, один раз чемпионом Европы, всего 10 медалей. Пока ей не покорилось только олимпийское золото.

Если главная звезда Франции - ее тренер, то у Норвегии прима на площадке. Это невероятная Нора Мерк. Мать отдала ее вместе с сестрой близнецом Теей в гандбольную секцию в пять лет. Сейчас Нуре 29, золотых медалей топ-турниров у нее больше, чем у сборной Франции за всю историю, а общее то, что она так и не выиграла пока Олимпиаду. Пока, потому как Мерк решительно настроена победить на Играх. Ей давно советовали завершить карьеру из-за многочисленных тяжелых травмы, только операций на коленях у девушки со скромным ростом как для игрока задней линии 167 сантиметров больше десятка. История ее лечений многотомная, но Нора готова играть сколько надо ради олимпийского золота, уверяет, что не завершит даже если следующим летом не победит в Токио.

Кроме огромной целеустремленности и феноменального таланта в ней поражает искренность. Рассказывая о своих травмах и боли, она нередко может заплакать во время интервью, но на площадке девушка несокрушимая. Ее возвращение в сборную Норвегия ждала почти два года. Сначала Нора покинула национальную команду после скандала, когда работник федерации похитил с помощью вайфай интимные фото спортсменок и обнародовал их. Руководители федерации хотели замолчать это и Мерк хлопнула дверью, прекратила даже выступления в клубе из-за тотальной депрессии, а когда вылезла из психологической ямы, в очередной раз получила страшную травму.

Остановить Мерк и компанию должны были чрезвычайно физически мощные француженки, у которых куча игроков с лидерскими задатками. Потеряв перед чемпионатом Камий Эглон и Нонсьян Ньйомбла, команда этого словно и не заметила. Беатрис Эдвж, Граас Заади, Сираба Дембеле-Павлович, Паулетт Флоппа, Калидьяту Ньякате и уже упомянутые Лейно и Нзе-Минко спокойно провели команду в финал.

Уже в решающем матче блестяще сыграла вторая голкипер Франции Клеопатра Дерлю, отразив 57 процентов бросков.

А победила Норвегия, чья скорость временами ей самой мешала, однако была и козырный тузом одновременно. Также помогла скандинавкам в решающие минуты Граас Заади, ее красная карточка отвергла любые сомнения соперниц в собственных силах. 22:20 победили норвежки, поэтому настоящий гандбол, по определению Хергейрссона, одолел его убийц. Нора Мерк возглавила список бомбардирок с 52-ю точными бросками.

Этот турнир стал последней вспышкой в ​​сборной для знаменитой шведка Изабель Гуллден. «Мое тело выбрало решение вместо меня. Я боролась с хроническими болями в ноге несколько лет. Теперь я буду самым ярым болельщиком сборной Швеции», - сказала на прощание Гулльден.

Финальное распределение мест