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Шестая подряд победа Мотора в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

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Запорожцы позитивно завершили 2020 год

Шестая подряд победа Мотора в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

Мотор в домашнем матче драматично обыграл Нант (29:28) и продлил победную серию в Лиге чемпионов до шести матчей. В концовке поединка чемпионы Украины отыграли отставание в три мяча.

Мотор поднялся на третье место в группе B, а следующий матч единственный представитель Украины в Лиге чемпионов проведет 10 февраля в Запорожье против немецкого Киля.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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