Шестая подряд победа Мотора в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Мотор в домашнем матче драматично обыграл Нант (29:28) и продлил победную серию в Лиге чемпионов до шести матчей. В концовке поединка чемпионы Украины отыграли отставание в три мяча.

Мотор поднялся на третье место в группе B, а следующий матч единственный представитель Украины в Лиге чемпионов проведет 10 февраля в Запорожье против немецкого Киля.