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Шестая подряд победа Мотора в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Запорожцы позитивно завершили 2020 год
Мотор в домашнем матче драматично обыграл Нант (29:28) и продлил победную серию в Лиге чемпионов до шести матчей. В концовке поединка чемпионы Украины отыграли отставание в три мяча.
Мотор поднялся на третье место в группе B, а следующий матч единственный представитель Украины в Лиге чемпионов проведет 10 февраля в Запорожье против немецкого Киля.
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