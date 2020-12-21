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Украинские бобслеистки впервые в истории завоевали бронзу на этапе Кубка Европы
Особенный момент для украинского спорта
Лидия Гунько и Ирина Лищинская с результатом 1:47.01 заняли третье место на этапе Кубка Европы в Сигулде (Латвия).
Это первая в истории Украины медаль в женском бобслее на соревнованиях такого уровня.
Первые два места остались за экипажами из России – золото взяли Алёна Осипенко и Александра Тарасова, а с серебром Латвию покинули Анастасия Дудкина и Евгения Москвина.
Полные результаты этапа Кубка Европы:
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