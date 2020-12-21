Украинские бобслеистки впервые в истории завоевали бронзу на этапе Кубка Европы

Лидия Гунько и Ирина Лищинская с результатом 1:47.01 заняли третье место на этапе Кубка Европы в Сигулде (Латвия).

Это первая в истории Украины медаль в женском бобслее на соревнованиях такого уровня.

Первые два места остались за экипажами из России – золото взяли Алёна Осипенко и Александра Тарасова, а с серебром Латвию покинули Анастасия Дудкина и Евгения Москвина.

Полные результаты этапа Кубка Европы: