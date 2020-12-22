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13-кратный чемпион мира Нортуг пожизненно лишен водительских прав и приговорен к 7 месяцам тюрьмы
Лыжник нарушил скоростной режим
Норвежский лыжник Петтер Нортуг был приговорен к 7 месяцам тюрьмы. Он признан виновным в хранении наркотиков.
13 августа Нортуга остановила полиция за превышение скорости(168 км/ч), а после этого в доме спортсмена был проведен обыск, в результате которого у него обнаружили кокаин.
В итоге Петтер получил 7 месяцев тюрьмы за хранение наркотиков и был пожизненно лишен водительских прав, поскольку уже не впервые нарушил правила дорожного движения. Сам лыжник с наказанием согласился.
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