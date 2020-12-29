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Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о трудностях, которые связанные с новым лимитом на вес

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Держать вес не так просто, как кажется

Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о трудностях, которые связанные с новым лимитом на вес
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Единственный украинский скелетонист на кубке мира Владислав Гераскевич дал большое интервью Александру Рыженко в рамках "Халата Милевского". Во время него он рассказал о новых правилах скелетона, которые связанны с лимитом на вес.

"Ранее лимит веса был только на скелетон, он не мог быть больше, чем 33 кг. Я мог весить сколько хотел, то есть иметь комфортный вес.

После Олимпийских игр (2018) несколько федераций обратились с запросом, что лишний вес помогает набору скорости и предложили вести лимит. Чуть озже они согласились, хотя никаких тестов не было.

Был введен абсолютный лимит - 120 кг, в который мы должны были входить. Мне пришлось сгонять вес и покупать новый скелетон, с более легких материалов, так как был небольшой перебор.

Как сгонял вес? Было тяжело. Перед сезоном мы знали, что это придется сделать, разработали диету, изменили тренировки. В вес влезли, но держать было непросто. Это не очень честно, так как большинство скелетонистов меньше меня, потому и легче держать вес. Мне было непросто держать вес в течение сезона", - рассказал Гераскевич.

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Позже на Youtube-канале появится полная версия интервью Владислава Гераскевич. Чтобы не пропустить премьеру переходите в наш ТГ-канал по ссылке.

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В статье: скелетон Владислав Гераскевич
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