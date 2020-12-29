Год, изменивший мир: спортивный 2020-й в фотографиях. Часть I

Январь

Год в мировом теннисе открывает первый в истории розыгрыш ATP Cup. В трех австралийских городах собираются 24 команды, а побеждают сербы с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в решающий момент бьет Рафаэля Надаля и приносит своей стране ключевую победу в парном матче.

12 января приходят грустные новости с Дакара в Саудовской Аравии. На 276-м километре скоростного участка между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром в аварии трагически погибает 40-летний мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Первая смерть на легендарном ралли-марафоне с 2015 года…

Утром 26 января рушится мир НБА – в 41-летнем возрасте при крушении вертолета Sikorsky S-76 вместе с 13-летней дочерью Джианной погибает 5-кратный чемпион лиги с Лейкерс, двукратный олимпийский чемпион и просто икона мирового спорта Коби Брайант. По злой иронии судьбы за несколько часов до авиакатастрофы в Калабасасе (Калифорния) ЛеБрон Джеймс в Филадельфии обходит Брайанта в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. Именно Джеймсу Мамба посвятит свой последний твит…

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин второй раз подряд выигрывает Испания. Команда Хорди Риберы в финале в Стокгольме бьет Хорватию (22:20). К слову, Украина с тремя поражениями бесславно покидает турнир после группового этапа.

Февраль

На Australian Open Новак Джокович на пути к восьмому титулу в полуфинале в трех партиях бьет Роджера Федерера, а в финале в 5 сетах обыгрывает Доминика Тима.

А у женщин крупнейший титул в карьере в статусе 14-й сеяной неожиданно берет 21-летняя американка София Кенин. Уроженка Москвы в полуфинале огорчает всю Австралию и лично первую ракетку мира Эшли Барти, а в финале в волевом стиле бьет опытную Гарбинье Мугурусу.

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце что-то невероятное творит Марте Олсбю-Ройселанд. Норвежка первой в истории выигрывает пять золотых медалей, а остановить ее способна только Доротея Вирер, которая на домашнем форуме забирает золото в спринте и преследовании.

Первый мегафайт года в мировом боксе 22 февраля закатывают Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Реванш неожиданно односторонний – Фьюри весь бой издевается над неуклюжим панчером из Алабамы и после серии нокдаунов побеждает Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. Фьюри перехватывает титул WBC и становится линейным чемпионом мира в супертяжелом весе, а Уайлдер после боя пеняет на тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг, и подозревает в сговоре свою команду.

Март

9 марта мир спорта начинает осознавать, что коронавирус пришел всерьез и надолго – в этот день организаторы крупного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе категории ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory объявляют об отмене соревнований. Тогда еще мало кто подозревал, что АТР и WTA заморозят свою деятельность на долгие шесть месяцев.

11 марта коронавирус проникает и в НБА. Первый положительный тест сдает центровой Юты Руди Гобер. Француз моментально становится символом безответственности, ведь за сутки до обнаружения COVID-19 он на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса, в шутку демонстративно руками перетрогал все микрофоны.

14 марта с биатлоном красиво прощается Мартен Фуркад – 5-кратный олимпийский чемпион и 7-кратный обладатель Кубка мира выигрывает гонку преследования на финальном этапе сезона в Контиолахти и почти вырывает из рук Йоханнеса Бё Большой хрустальный глобус.

24 марта под давлением коронавируса Международный олимпийский комитет официально сообщает о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Апрель-Июнь

Практически тотальный локдаун в спорте. Лиги и чемпионаты уходят на карантин, спортивные комплексы временно становятся госпиталями для больных коронавирусом, ледовым аренам уготована печальная роль моргов, а спортсмены переносят свои таланты в киберспорт, развлекая голодных болельщиков виртуальными баталиями в симуляторах баскетбола, тенниса, автогонок…

Домашние тренировки на самоизоляции становятся единственным способом поддержания формы. Шпажистка Катарин Холмс вместе с бойфрендом отрабатывает выпады прямо в гостиной комнате. 2020-й год…

Но некоторые умудряются брать титулы даже в такой обстановке. Это экс-первая ракетка мира Энди Маррей с бутылочкой шампанского отмечает победу на Mutua Madrid Open Virtual Pro. Все призовые шотландец пожертвовал в пользу Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Продолжение следует…