Гераскевич: Украине для развития скелетона нужна стартовая эстакада

Главный скелетонист Украины Владислав Гераскевич в эксклюзивном интервью YouTube-каналу «Подкасты UA-Футбол» поделился своим мнением о развитии этого вида спорта в стране.

"Что в первую очередь нужно Украине для развития скелетона?

Строительство стартовой эстакады – это был бы очень сильный шаг. Мы могли бы летом брать детей или людей для тренировок, выбирать из них лучших, везти в Латвию и так увеличивать команду на всех уровнях.

Второе – это самостоятельное производство скелетонов. Если мы говорим об Олимпийских играх, о Кубке мира, о чемпионате мира, то те сильные команды, которые перед нами…они сами себе изготавливают сани. Тяжело бороться, потому что если мы покупаем скелетон у Латвии, то у меня не будет самого лучшего скелетона, а он будет у Латвии. Это логично и понятно.

Третье – это больше тренеров. Сейчас в скелетоне в Украине разбираются два человека. Это очень специфический вид спорта в плане знаний, которые тебе нужны для того, что знать, в каком направлении двигаться", - отметил Гераскевич.