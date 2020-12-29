  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гераскевич: Украине для развития скелетона нужна стартовая эстакада
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гераскевич: Украине для развития скелетона нужна стартовая эстакада

Другие виды
(1 голосов)

Мнение профессионала

Гераскевич: Украине для развития скелетона нужна стартовая эстакада
UA-Футбол
Новина українською

Главный скелетонист Украины Владислав Гераскевич в эксклюзивном интервью YouTube-каналу «Подкасты UA-Футбол» поделился своим мнением о развитии этого вида спорта в стране.

"Что в первую очередь нужно Украине для развития скелетона?

Строительство стартовой эстакады – это был бы очень сильный шаг. Мы могли бы летом брать детей или людей для тренировок, выбирать из них лучших, везти в Латвию и так увеличивать команду на всех уровнях.

Второе – это самостоятельное производство скелетонов. Если мы говорим об Олимпийских играх, о Кубке мира, о чемпионате мира, то те сильные команды, которые перед нами…они сами себе изготавливают сани. Тяжело бороться, потому что если мы покупаем скелетон у Латвии, то у меня не будет самого лучшего скелетона, а он будет у Латвии. Это логично и понятно.

"Цель - золото Олимпиады". Большой эксклюзив с Владиславом Гераскевичем | Халат Милевского #13

Третье – это больше тренеров. Сейчас в скелетоне в Украине разбираются два человека. Это очень специфический вид спорта в плане знаний, которые тебе нужны для того, что знать, в каком направлении двигаться", - отметил Гераскевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: скелетон Владислав Гераскевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...