Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов

Вместо конца мая финал четырех мужской гандбольной Лиги Чемпионов состоялся под новогоднюю елку. У женщин решающие соревнования отменили, а вот у мужчин решили не играть всю серию плей-офф, ведь ее совсем трудно было бы всунуть в существующий календарь, в условиях же коронавирусной угрозы можно было бы завалить и текущий розыгрыш главного клубного турнира и сезона 2019/2020. Однако существует коммерческая привлекательность и спрос на топовый гандбол мужчин. Поэтому в финал четырех пригласили лучшие команды группового этапа, кстати, реально самые титулованные, звездные и богатые сейчас из всех участников соревнований.

С 2010 года финал четырех играют именно в Кельне. Матчи с разъездами не обеспечивали всегда порядок и имели специфику жребия, второй домашний давал ощутимое преимущество. В кельнском же мультиспорткомплексе почти на 20 000 зрителей "Ланксесс Арена" все было максимально комфортным. Клуб "Хуммерсбах", один из хозяев зала, на Лигу Чемпионов и близко не претендует, а другие немецкие клубы и так постоянные претенденты на титул, ведь Бундеслига уже давно самая богатая и сильная в мире гандбола. На этот раз немцы не получили даже преимущества на трибунах, которые были пустыми, не привлекали даже волонтеров для обслуживания периметра - максимальный карантин.

Со времен запланированного финала и по сей день много, что изменилось. В мае ПСЖ был бы первым, или вторым номером в списке фаворитов. Команда набрала хороший ход и имела прекрасный состав. В задней линии играли Николя Карабатич, Миккель Хансен и Сандер Сагосен, это как Месси, Роналду и Кейн или Левандовский в футболе. Сейчас все изменилось в минус: Карабатич-старший травмирован, Сагосен ушел в немецкий "Киль". Уже перед финалом четырех из-за коронавируса команда потеряла Хенрика Тофта Хансена и Люка Стейнса. Итак, фаворит стал очевидным аутсайдером квартета.

Мало изменились "Барселона" и венгерский "Веспрем". Немалые проблемы в игровом тонусе были "Киль". В кадровом же плане "зебры" по сравнению с маем потеряли Николая Билыка (сын многолетнего вратаря сборной Украины Сергея Билыка), но усилились самым Сагосеном. Перед стартом финала потеряли из-за последствий коронавируса Магнуса Ландина, который вылечился, но не набрал игровой формы.

ПОЛУФИНАЛЫ

"Барселона" - ПСЖ 37:32 (18:14)

Фаворит лишь в первой половине первого тайма имел определенные проблемы с парижанами, в дальнейшем же класс и прекрасный игровой тонус взяли свое. Каталонцы двигались с невероятной легкостью, атаковали очень резко, в то время как соперник в атаке был полностью зависимым от Миккеля Хансена и великана Дайниса Криштопанса, закрывать которого более или менее уже научились топ-клубы. На старте второго тайма могло показаться, что два подряд отраженных семиметровых левой и правой ногами Венсана Жерара смогут вдохновить ПСЖ, но надежды были напрасными.

После матча тренер победителей Шавьер Паскуаль (полный тезка другого каталонского тренера, баскетбольного) назвал героем встречи вратаря Кевина Меллера. На самом деле не Меллер и даже не Дика Мем, забросивший 8 мячей, были краеугольными камнями успеха. Их успешные действия верхушки айсберга "Барселоны".

"Веспрем" - "Киль" 35:36 (13:18, 29:29)

В Лиге Чемпионов 2020/2021 "Киль" лишь шестой в своей группе и уступает позиции, в частности, запорожскому "Мотора". Проблемы немцев вроде и не глобальные, но на определенном отрезке сезона они были очень ощутимыми. Также "зебры" дважды сыграли с "Веспремом": дома 31:31, в гостях 33:41. И просто венгры очень солидно играли в финал четырех. Наставник венгерской команды испанец Дэвид Дэвис следующее говорил перед полуфиналом: "Победить в Лиге Чемпионов было бы уникальным новогодним подарком. Я очень доволен командой в сезоне. Один из наших секретов - высокие стандарты подготовки. Некоторые наши тренировки тяжелее международных матчей".

Пожалуй, оно и так, но с "Килем" был уникальный топ-матч. Немцы очень хорошо начали и держали соперника на комфортной дистанции в счете. "Веспрем" почти догнал под занавес второго тайма и все зависело от аккуратности соперника. Однако его тренер Филипп Йиха, сам как игрок двукратный победитель Лиги Чемпионов в составе "зебр", решил за две минуты до сирены и с преимуществом в один мяч атаковать семью игроками без вратаря. Сагосен ошибся и счет сравняли.

Уже во втором овертайме "Веспрем" вел в два мяча и все же умудрился проиграть, решающие результативные броски в активе лучшего бомбардиру матча Хендрик Пекелера (8 голов), а вот ключевыми игроками на площадке у победителей были вратарь Никлас Ландин Якобсен и Домагой Дувняк, незаменимый и в атаке, и в защите.

Для "Веспрема" это очередное фиаско в финале четырех и далеко не самое обидное. Клуб трижды проигрывал главные финалы, в 2016-м во втором тайме имел преимущество над "Кельце" Дуйшебаева в девять (!) мячей и все равно не победил, все решила серия пенальти в пользу поляков.

Матч за третье место

"Веспрем" - ПСЖ 26:31 (11:14)

В утешительном финале все решила усталость, мотивация и ротация. Первые два фактора преимущественно субъективные, преодолеть их Дэвид Дэвис вряд ли мог. Привлечь игроков глубокого резерва не решился, в то время как Рауль Гонсалес достал из глубин скамейки запасных Яна Жанти и Елоима Пранди. У парижан и без них было больше отдыха, что в ситуации с матчами без дня паузы очень важно. Жанти же отстоял в рамке отлично, а Пранди забросил шесть мячей. Тренер "Веспрема" поблагодарил команду за игру и заявил, что рассчитывает в мае вновь быть в Кельне на финале четырех уже сезона 2020/2021 с намерением взять реванш за все старые неудачи. Это поражение шестое подряд для венгерского гранда от ПСЖ.

Финал

"Барселона" - "Киль" 28:33 (16:19)

Упомянутый ранее знаменитый чех Филипп Йиха, лучший гандболист планеты 2010 года, когда-то играл за "Барселону", а один из лидеров каталонцев сейчас исландец Арон Палмарссон с "Килем" брал две Лиги Чемпионов. Эти клубы главные антагонисты в этом турнире за последнее десятилетие, даже больше. В финалах они раньше встречались дважды. В 2000-м победили каталонцы, в 2010-м первый кельнский финал взял "Киль". Исторически же "Барса" несомненный европейский рекордсмен - девять титулов, еще четыре проигранные финалы. Поражений в решающих противостояниях в "зебр" столько же, а вот побед было три.

Судьбу этого финала решила недостаточно сильная игра вратарей каталонцев и то, что немецкий клуб сделал все, чтобы оставить соперника без главного оружия - контратак. Похвалы Паскуаля в адрес Меллера оказались преждевременными, датчанин "отстоял" этот матч, пытался спасать и временами это делал дублер Гонсало де Перес Варгас и, вероятно, если бы в воротах был только он, то шанс на успех у "Барсы" еще был. А вот минимизация быстрых отрывов больно ударил по результативности подопечных Шавьера Паскуаля. Среднестатистически они забрасывают более 34 мячей, то есть недобор составил 6+. Посчитайте, что этого как раз и не хватило для победы. Весной 2019 с ней случилась похожая история. Тогда можно предположить, что "Барселоне" не хватает конкуренции в национальном чемпионате, где она играет на минималках.

Герои финала со стороны "Киля" это Никлас Ландин Якобсен и Сандер Сагосен и прекрасная взаимозаменяемость других игроков. Интересно, что в финале четырех участвовали команды, возглавляемые тремя испанскими тренерами, а победил чех Филипп Йиха.