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Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов

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Наконец доиграли сезон 2019/2020

Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов
Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Вместо конца мая финал четырех мужской гандбольной Лиги Чемпионов состоялся под новогоднюю елку. У женщин решающие соревнования отменили, а вот у мужчин решили не играть всю серию плей-офф, ведь ее совсем трудно было бы всунуть в существующий календарь, в условиях же коронавирусной угрозы можно было бы завалить и текущий розыгрыш главного клубного турнира и сезона 2019/2020. Однако существует коммерческая привлекательность и спрос на топовый гандбол мужчин. Поэтому в финал четырех пригласили лучшие команды группового этапа, кстати, реально самые титулованные, звездные и богатые сейчас из всех участников соревнований.

С 2010 года финал четырех играют именно в Кельне. Матчи с разъездами не обеспечивали всегда порядок и имели специфику жребия, второй домашний давал ощутимое преимущество. В кельнском же мультиспорткомплексе почти на 20 000 зрителей "Ланксесс Арена" все было максимально комфортным. Клуб "Хуммерсбах", один из хозяев зала, на Лигу Чемпионов и близко не претендует, а другие немецкие клубы и так постоянные претенденты на титул, ведь Бундеслига уже давно самая богатая и сильная в мире гандбола. На этот раз немцы не получили даже преимущества на трибунах, которые были пустыми, не привлекали даже волонтеров для обслуживания периметра - максимальный карантин.

Со времен запланированного финала и по сей день много, что изменилось. В мае ПСЖ был бы первым, или вторым номером в списке фаворитов. Команда набрала хороший ход и имела прекрасный состав. В задней линии играли Николя Карабатич, Миккель Хансен и Сандер Сагосен, это как Месси, Роналду и Кейн или Левандовский в футболе. Сейчас все изменилось в минус: Карабатич-старший травмирован, Сагосен ушел в немецкий "Киль". Уже перед финалом четырех из-за коронавируса команда потеряла Хенрика Тофта Хансена и Люка Стейнса. Итак, фаворит стал очевидным аутсайдером квартета.

Мало изменились "Барселона" и венгерский "Веспрем". Немалые проблемы в игровом тонусе были "Киль". В кадровом же плане "зебры" по сравнению с маем потеряли Николая Билыка (сын многолетнего вратаря сборной Украины Сергея Билыка), но усилились самым Сагосеном. Перед стартом финала потеряли из-за последствий коронавируса Магнуса Ландина, который вылечился, но не набрал игровой формы.

ПОЛУФИНАЛЫ

"Барселона" - ПСЖ 37:32 (18:14)

Фаворит лишь в первой половине первого тайма имел определенные проблемы с парижанами, в дальнейшем же класс и прекрасный игровой тонус взяли свое. Каталонцы двигались с невероятной легкостью, атаковали очень резко, в то время как соперник в атаке был полностью зависимым от Миккеля Хансена и великана Дайниса Криштопанса, закрывать которого более или менее уже научились топ-клубы. На старте второго тайма могло показаться, что два подряд отраженных семиметровых левой и правой ногами Венсана Жерара смогут вдохновить ПСЖ, но надежды были напрасными.

Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов - изображение 1

После матча тренер победителей Шавьер Паскуаль (полный тезка другого каталонского тренера, баскетбольного) назвал героем встречи вратаря Кевина Меллера. На самом деле не Меллер и даже не Дика Мем, забросивший 8 мячей, были краеугольными камнями успеха. Их успешные действия верхушки айсберга "Барселоны".

"Веспрем" - "Киль" 35:36 (13:18, 29:29)

В Лиге Чемпионов 2020/2021 "Киль" лишь шестой в своей группе и уступает позиции, в частности, запорожскому "Мотора". Проблемы немцев вроде и не глобальные, но на определенном отрезке сезона они были очень ощутимыми. Также "зебры" дважды сыграли с "Веспремом": дома 31:31, в гостях 33:41. И просто венгры очень солидно играли в финал четырех. Наставник венгерской команды испанец Дэвид Дэвис следующее говорил перед полуфиналом: "Победить в Лиге Чемпионов было бы уникальным новогодним подарком. Я очень доволен командой в сезоне. Один из наших секретов - высокие стандарты подготовки. Некоторые наши тренировки тяжелее международных матчей".

Пожалуй, оно и так, но с "Килем" был уникальный топ-матч. Немцы очень хорошо начали и держали соперника на комфортной дистанции в счете. "Веспрем" почти догнал под занавес второго тайма и все зависело от аккуратности соперника. Однако его тренер Филипп Йиха, сам как игрок двукратный победитель Лиги Чемпионов в составе "зебр", решил за две минуты до сирены и с преимуществом в один мяч атаковать семью игроками без вратаря. Сагосен ошибся и счет сравняли.

Уже во втором овертайме "Веспрем" вел в два мяча и все же умудрился проиграть, решающие результативные броски в активе лучшего бомбардиру матча Хендрик Пекелера (8 голов), а вот ключевыми игроками на площадке у победителей были вратарь Никлас Ландин Якобсен и Домагой Дувняк, незаменимый и в атаке, и в защите.

Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов - изображение 2

Для "Веспрема" это очередное фиаско в финале четырех и далеко не самое обидное. Клуб трижды проигрывал главные финалы, в 2016-м во втором тайме имел преимущество над "Кельце" Дуйшебаева в девять (!) мячей и все равно не победил, все решила серия пенальти в пользу поляков.

Матч за третье место

"Веспрем" - ПСЖ 26:31 (11:14)

В утешительном финале все решила усталость, мотивация и ротация. Первые два фактора преимущественно субъективные, преодолеть их Дэвид Дэвис вряд ли мог. Привлечь игроков глубокого резерва не решился, в то время как Рауль Гонсалес достал из глубин скамейки запасных Яна Жанти и Елоима Пранди. У парижан и без них было больше отдыха, что в ситуации с матчами без дня паузы очень важно. Жанти же отстоял в рамке отлично, а Пранди забросил шесть мячей. Тренер "Веспрема" поблагодарил команду за игру и заявил, что рассчитывает в мае вновь быть в Кельне на финале четырех уже сезона 2020/2021 с намерением взять реванш за все старые неудачи. Это поражение шестое подряд для венгерского гранда от ПСЖ.

Финал

"Барселона" - "Киль" 28:33 (16:19)

Упомянутый ранее знаменитый чех Филипп Йиха, лучший гандболист планеты 2010 года, когда-то играл за "Барселону", а один из лидеров каталонцев сейчас исландец Арон Палмарссон с "Килем" брал две Лиги Чемпионов. Эти клубы главные антагонисты в этом турнире за последнее десятилетие, даже больше. В финалах они раньше встречались дважды. В 2000-м победили каталонцы, в 2010-м первый кельнский финал взял "Киль". Исторически же "Барса" несомненный европейский рекордсмен - девять титулов, еще четыре проигранные финалы. Поражений в решающих противостояниях в "зебр" столько же, а вот побед было три.

Судьбу этого финала решила недостаточно сильная игра вратарей каталонцев и то, что немецкий клуб сделал все, чтобы оставить соперника без главного оружия - контратак. Похвалы Паскуаля в адрес Меллера оказались преждевременными, датчанин "отстоял" этот матч, пытался спасать и временами это делал дублер Гонсало де Перес Варгас и, вероятно, если бы в воротах был только он, то шанс на успех у "Барсы" еще был. А вот минимизация быстрых отрывов больно ударил по результативности подопечных Шавьера Паскуаля. Среднестатистически они забрасывают более 34 мячей, то есть недобор составил 6+. Посчитайте, что этого как раз и не хватило для победы. Весной 2019 с ней случилась похожая история. Тогда можно предположить, что "Барселоне" не хватает конкуренции в национальном чемпионате, где она играет на минималках.

Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов - изображение 3

Герои финала со стороны "Киля" это Никлас Ландин Якобсен и Сандер Сагосен и прекрасная взаимозаменяемость других игроков. Интересно, что в финале четырех участвовали команды, возглавляемые тремя испанскими тренерами, а победил чех Филипп Йиха.

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В статье: гандбол Лига чемпионов по гандболу ГК Киль ГК Барселона
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