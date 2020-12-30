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Финал гандбольной Лиги чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Другие виды
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Главный матч года в гандболе

Финал гандбольной Лиги чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

В финале Лиги чемпионов 2019-2020 в Кельне немецкий Киль со счетом 33:28 обыграл Барселону.

Киль стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а Барселоне не удалось стать первым в истории 10-кратным триумфатором главного клубного турнира континента.

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В статье: гандбол Лига чемпионов по гандболу
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