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Финал гандбольной Лиги чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Главный матч года в гандболе
В финале Лиги чемпионов 2019-2020 в Кельне немецкий Киль со счетом 33:28 обыграл Барселону.
Киль стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а Барселоне не удалось стать первым в истории 10-кратным триумфатором главного клубного турнира континента.
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