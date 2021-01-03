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Ночной фаст-фуд: Олег Верняев нарушает все спортивные режимы. Фото

Другие виды
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Но на новый год - можно

Ночной фаст-фуд: Олег Верняев нарушает все спортивные режимы. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев решил побаловать себя в новогодние праздники и отведать фаст-фуд, к тому же и поздно ночью. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Ночной фаст-фуд: Олег Верняев нарушает все спортивные режимы. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина вошла в 2021 год с новыми образами.

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В статье: Олег Верняев
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