Ночной фаст-фуд: Олег Верняев нарушает все спортивные режимы. Фото

Украинский гимнаст Олег Верняев решил побаловать себя в новогодние праздники и отведать фаст-фуд, к тому же и поздно ночью. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина вошла в 2021 год с новыми образами.