И что это может быть? Верняева временно отстранили от соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила от соревнований олимпийского чемпиона 2016 года Олега Верняева. Об этом сообщает NBC.

Представитель FIG не стал подробно рассказывать о характере отстранения Верняева, заявив, что запрет действует «до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается».

"FIG не будет комментировать данную процедуру", - отмечают в федерации.

Также в NBC сообщили, что попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.

Верняев в начале декабря 2020 года должен был выступить на чемпионате Европы в Турции, однако в последний момент был исключен из состава сборной Украины. Позже главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский заявил, что Олег пропускает чемпионат Европы из-за необходимости закончить диссертацию и нескольких микротравм.

На последнем чемпионате мира Олег Верняев стал бронзовым призером в многоборье.