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И что это может быть? Верняева временно отстранили от соревнований
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Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила от соревнований олимпийского чемпиона 2016 года Олега Верняева. Об этом сообщает NBC.
Представитель FIG не стал подробно рассказывать о характере отстранения Верняева, заявив, что запрет действует «до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается».
"FIG не будет комментировать данную процедуру", - отмечают в федерации.
Также в NBC сообщили, что попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.
Верняев в начале декабря 2020 года должен был выступить на чемпионате Европы в Турции, однако в последний момент был исключен из состава сборной Украины. Позже главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский заявил, что Олег пропускает чемпионат Европы из-за необходимости закончить диссертацию и нескольких микротравм.
На последнем чемпионате мира Олег Верняев стал бронзовым призером в многоборье.
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