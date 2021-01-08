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Гераскевич не попал в топ-10 на чемпионате Европы по скелетону
Не лучший день для украинца
Владислав Гераскевич на чемпионате Европы в Витерберге (Германия) занял 11-е место.
Гераскевич оба заезда завершил 11-м – 57,01 и 56,71 секунды соответственно. Максимальная скорость Владислава – 128,7 км/час.
Чемпионат Европы по скелетону. Результаты мужской гонки:
1. Александр Третьяков (Россия) – 1:52,36
2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 0,17
3. Александр Гасснер (Германия) – 0,21
…
11. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,36
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