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Гераскевич не попал в топ-10 на чемпионате Европы по скелетону

Другие виды
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Не лучший день для украинца

Гераскевич не попал в топ-10 на чемпионате Европы по скелетону
Новина українською

Владислав Гераскевич на чемпионате Европы в Витерберге (Германия) занял 11-е место.

Гераскевич оба заезда завершил 11-м – 57,01 и 56,71 секунды соответственно. Максимальная скорость Владислава – 128,7 км/час.

Чемпионат Европы по скелетону. Результаты мужской гонки:

1. Александр Третьяков (Россия) – 1:52,36

2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 0,17

3. Александр Гасснер (Германия) – 0,21

11. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,36

"Цель - золото Олимпиады". Большой эксклюзив с Владиславом Гераскевичем | Халат Милевского #13

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В статье: скелетон Владислав Гераскевич
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