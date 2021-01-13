Золото фараонов. Большой и тяжело болен. О чемпионате мира по гандболу

27 мировой форум ручного мяча будет самым представительным за всю историю игры, 32 команд по сравнению с 24-я на предыдущих первенствах. Как видим, гандбол здесь четко идет тем же путем, что и футбол – расширяет круг до бесконечности. Однако количество хоть и вызывает определенный скепсис, точно не является бедой. Беда же глобально одна, и от нее страдает весь мир, даже Олимпиада 2020, которая была перенесена на год, уже под новой угрозой срыва. Хватало и тех, кто призывал этот чемпионат не проводить из-за коронавируса. В противовес им приводили чемпионат Европы 2020 среди женщин, во время которого никто из участников и членов делегаций не заболел. Но женское декабрьское Евро провели в двух маленьких датских городах (+/- 50 000 населения), отказавшись от больших, Норвегия, которая должна была быть вторым организатором, просто запретила у себя играть. Итак, для сравнения имеем дисциплинированную и компактную Данию и огромный Египет, где... Ну, вы сами можете представить уровень медицины, соблюдение карантинных мероприятий. У женщин было 16 команд, у мужчин – на 20 больше. Хотя, с этим еще вопрос.

Формально турнир пройдет в четырех городах, но реально в Борг-эль-Араб и Каире, еще два города являются частью большой агломерации столицы Египта, то есть, они срослись с главным городом, чье население 10 миллионов, всей же агломерации – под 20. Может ли быть при таком скоплении людей стабильной ситуация с любым вирусом, вопрос риторический.

Мое внимание к болезни совсем не для хайпа. Сначала я пытался как-то посчитать все потери из-за пандемии участников, но бросил эту работу как бессмысленную. С турнира уже снялась сборная Чехии – до турнира готовился 21 гандболист (это с оперативным резервом). Перед вылетом не было положительных тестов у четверых. Северная Македония давно говорила, что заменит любого в случае форс-мажора. Я рад за феноменального игрока Кирилла Лазарова. В 40 лет божественный бомбардир едет на последний большой турнир, и он до последнего верил, что сборная Северной Македонии получит путевку.

США тоже отказались от участия. Сначала эта сборная готова была привезти 12 игроков с одним вратарем, после обнаружения 18 инфицированных. Когда же количество зараженных достигло 20, американцы заявили, что дальше рисковать нет смысла. Вместо нее будет Швейцария.

Ирония судьбы заключается в том, как сборная США получила путевку на чемпионат.

Соревнования в регионе Центральной и Северной Америки не провели. Тогда волевым решением Международная федерация гандбола отдала место сборной США. Американцы является второй силой в своем регионе после Гренландии. Почему выбросили представителей ледяного острова? Очень нужны деньги. Американцы пролоббировали трансляции чемпионата мира на мощностях такого медийного спортивного монстра как ESPN. В ковидные временам деньги нужны всем больше, чем раньше.

Кстати, Бразилия еще не уверена, что сможет сыграть на турнире. Ее сосед Уругвай готовился к чемпионату с содержанием социальной дистанции (!!!) на улице – в стране запрещено спортивные тренировки под крышей.

В Германии некоторые игроки отказались ехать на турнир, боясь потом принести заразу в семью. Экспрессивный вратарь Андреас Вольфф (на фото) жестко раскритиковал этих партнеров, говоря, что у всех ситуация не критическая и только некоторые немцы испугались. Сказал он это дня три назад, с тех пор пришло много-много плохих новостей.

Не хотел ехать в Египет и мегамонстр современного гандбола, лидер действующих обладателей мировой короны Миккель Хансен. Его на родине уговорили изменить решение.

До последнего организаторы стремились провести чемпионат со зрителями, торговались за квоты, проценты, и в понедельник аргументов не осталось. Ни зрителей, ни журналистов. Снимать видео, фотографировать и писать интервью будут члены трансляционных бригад и специальные пресс-работники Международной федерации гандбола, которые будут жить в изоляции и будут чуть ли не ежедневно сдавать тесты.

И теперь о структуре и регламенте турнира. Сначала участники разделены на восемь групп по четыре команды. Во второй раунд выйдут по три сборные из каждого квартета. Там они образуют четыре новые группы по шесть участников. Из этих групп выходит по две лучшие команды каждого секстета. Далее уже плей-офф. Также будет турнир по распределению низовых мест, но это вряд ли интересует наших читателей, ведь Украины в Египте не будет. Отбор она не прошла, а шансов на вайлд-кард и не было. Будут на форуме только два представителя чемпионата Украины: Вячеслав Бохан и Иван Мороз с запорожского "Мотора" в составе Беларуси.

Кстати, о вайлд-кард. Их получили Польша и тогда еще Россия. "Тогда еще", так как давали место сборной России, а выступать будет сборная Федерации гандбола России, без флага, гимна и эмблемы. Использование трех указанных элементов запрещено не только во время игр, а вообще. Допинговые грехи других федераций этой страны ложатся густой тенью и на гандболистов.

Группа "А" : Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде.

: Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде. Группа "B" : Испания, Тунис, Бразилия, Польша.

: Испания, Тунис, Бразилия, Польша. Группа "С": Хорватия, Катар, Япония, Ангола.

Хорватия, Катар, Япония, Ангола. Группа "D": Дания, Аргентина, Бахрейн, Конго.

Дания, Аргентина, Бахрейн, Конго. Группа "Е": Норвегия, Австрия, Франция, Швейцария.

Норвегия, Австрия, Франция, Швейцария. Группа "F": Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.

Португалия, Алжир, Исландия, Марокко. Группа "G": Швеция, Египет, Северная Македония, Чили.

Швеция, Египет, Северная Македония, Чили. Группа "H": Словения, Беларусь, Южная Корея, сборная Федерации гандбола России.

В Украине матчи чемпионата будут транслировать каналы Спорт 1 и Спорт 2.

Фаворитами следует считать Данию, Норвегию, Испанию и, с определенными нюансами, Францию.

Немного ниже выглядят шансы Хорватии и Германии. Последней уже федерация пообещала полмиллиона евро призовых за золото фараонов.

Самые таинственные же сборные – из Азии, и я не о Катаре с его постоянными бандами натурализованных игроков и гениальным тренером Валеро Риверой. Точно не претенденты на медали или даже какие-то высокие места Япония и Южная Корея.

Первую уже более трех лет тренирует исландец Дагур Сигурдссон, выдающийся игрок и мудрый учитель. Он привез свою команду в Египет первой. Корейцы же тотально изменили состав по сравнению с предыдущим мировым форумом. Набрали невысоких (поверьте, высокие у них есть) молодых игроков, не старше 23-х лет. Учитывая, что гандбольные традиции в этой стране есть, то кто знает, что из этого выйдет. В обычные времена я бы просто не обратил на это внимания, но сейчас уже смотришь на все иначе, многое раньше не мог себе даже представить.