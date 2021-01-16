Украинка Осьмак победила на международном турнире по шахматам в ОАЭ

Украинский гросмейстер Юлия Осьмак победила на международном шахматном турнире в ОАЭ.

"Было много участников, где-то около 500. Я попала в начале в ТОП-25, отобралась в финал, а там был двухдневный рапид-турнир. Девять туров по швейцарской системе. И этот турнир я выиграла", - говорит Юлия Осьмак.

За плечами у Юлии десятки побед на турнирах по всему миру. 22-летняя гросмейстер говорит: внимание к этому виду спорта в последнее время изрядно возросло. И причина этому довольно нетривиальная. Все из-за сверхпопулярного сериала.

"Ферзевый гамбит" стал самым рейтинговым на популярном и в Украине стриминговом сервисе Netflix. За первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 62 миллионов раз. Одноименный роман, по которому сняли сериал, вошел в список бестселлеров по версии The New York Times, а поисковый запрос "Как играть в шахматы" вырос до самых высоких за многие годы показателей.

"Сериал мне вообще понравился. Но, конечно, шахматная составляющая там такая. Главная героиня, когда она играет, то не видно вообще, что она думает за доской так, как обычно шахматистки думают, как сосредоточиваются. Ну а так история действительно приближена к шахматам, приближенная к турнирам", - говорит Юлия Осьмак.