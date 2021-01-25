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Российский топ-лыжник устроил самосуд в Кубке мира – ударил финна палкой и сбил его с ног

Другие виды
(4 голосов)

У Александра Большунова не выдержали нервы

Российский топ-лыжник устроил самосуд в Кубке мира – ударил финна палкой и сбил его с ног
Новина українською

Громкий инцидент произошел на финише командной гонки на этапе Кубка мира в Финляндии. В борьбе за второе место схлестнулись Александр Большунов из сборной России и финн Йоки Мяки.

Мяки понимал, что в финишном створе Большунов, вероятней всего, легко его объедет, а потому решил действовать не совсем чисто. Хозяин трассы подрезал россиянина и сохранил за собой второе место.

Реакция Большунова на действия Мяки, мягко говоря, была не совсем адекватной. Александр еще до пересечения финишной черты ударил соперника лыжной палкой, а затем специально въехал в него, когда финн вместе с партнерами по команде отмечал второе место.

Позже стало известно, что два человека подали заявления в полицию на действия Александра Большунова на финише эстафеты в Лахти. Правоохранительные органы Финляндии должны определить, можно ли считать поступок россиянина нападением на другого лыжника.

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В статье: лыжные гонки Кубок мира по лыжным гонкам
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.01.2021 в 15:14
а що ви хотіли від мокшанина рашисти-свиноруси вони такі нечемні...
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