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Швеция вышла в финал чемпионата мира по гандболу

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Номинальные гости выиграли все два тайма

Швеция вышла в финал чемпионата мира по гандболу
Новина українською

В первом полуфинальном матче чемпионата мира 2021 года по гандболу Франция уступила Швеции со счетом 32:26.

Стоит отметить, что оба тайма завершились с равным счетом 16:13 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал левый крайний Хампус Ванне, забивший 11 голов. 6 раз отличился Даниэль Петтерссон. У французов лучшим был Юго Деска, на счету которого 5 мячей.

Чемпионат мира. Полуфинал

Франция – Швеция 26:32 (13:16, 13:16)

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В статье: Сборная Швеции по гандболу
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