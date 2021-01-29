Швеция вышла в финал чемпионата мира по гандболу

В первом полуфинальном матче чемпионата мира 2021 года по гандболу Франция уступила Швеции со счетом 32:26.

Стоит отметить, что оба тайма завершились с равным счетом 16:13 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал левый крайний Хампус Ванне, забивший 11 голов. 6 раз отличился Даниэль Петтерссон. У французов лучшим был Юго Деска, на счету которого 5 мячей.

Чемпионат мира. Полуфинал

Франция – Швеция 26:32 (13:16, 13:16)