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Дания – двукратный чемпион мира по гандболу
Датчане защитили статус сильнейшей гандбольной нации мира
В финале чемпионата мира в Каире Дания со счетом 26:24 обыграла Швецию. Переломный момент матча произошел во втором тайме, когда датчане при счете 20:20 организовали рывок 3:0 и сохранили добытое преимущество до финального свистка.
В матче за бронзу Испания уверенно разобралась с Францией – 35:29.
Финал чемпионата мира по гандболу. Дания – Швеция: лучшие моменты матча
MVP чемпионата мира стал лидер сборной Дании Миккель Хансен. Вместе с датчанином в символическую сборную турнира вошли Хампус Ванне (Швеция), Джим Готтфридссон (Швеция), Матиас Гидсель (Дания), Ферран Соле (Испания), Людовик Фабрегас (Франция) и Андреас Паличка (Швеция).
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