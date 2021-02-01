Дания – двукратный чемпион мира по гандболу

В финале чемпионата мира в Каире Дания со счетом 26:24 обыграла Швецию. Переломный момент матча произошел во втором тайме, когда датчане при счете 20:20 организовали рывок 3:0 и сохранили добытое преимущество до финального свистка.

В матче за бронзу Испания уверенно разобралась с Францией – 35:29.

Финал чемпионата мира по гандболу. Дания – Швеция: лучшие моменты матча

MVP чемпионата мира стал лидер сборной Дании Миккель Хансен. Вместе с датчанином в символическую сборную турнира вошли Хампус Ванне (Швеция), Джим Готтфридссон (Швеция), Матиас Гидсель (Дания), Ферран Соле (Испания), Людовик Фабрегас (Франция) и Андреас Паличка (Швеция).