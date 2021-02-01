  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Дания – двукратный чемпион мира по гандболу
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дания – двукратный чемпион мира по гандболу

Другие виды
(1 голосов)

Датчане защитили статус сильнейшей гандбольной нации мира

Дания – двукратный чемпион мира по гандболу
Новина українською

В финале чемпионата мира в Каире Дания со счетом 26:24 обыграла Швецию. Переломный момент матча произошел во втором тайме, когда датчане при счете 20:20 организовали рывок 3:0 и сохранили добытое преимущество до финального свистка.

В матче за бронзу Испания уверенно разобралась с Францией – 35:29.

Финал чемпионата мира по гандболу. Дания – Швеция: лучшие моменты матча

MVP чемпионата мира стал лидер сборной Дании Миккель Хансен. Вместе с датчанином в символическую сборную турнира вошли Хампус Ванне (Швеция), Джим Готтфридссон (Швеция), Матиас Гидсель (Дания), Ферран Соле (Испания), Людовик Фабрегас (Франция) и Андреас Паличка (Швеция).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат мира по гандболу-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...