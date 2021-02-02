Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотор с минимальным счетом обыграл Войводину в Лиге чемпионов
Все решалось на последних секундах матча
Запорожский "Мотор" стартовал в десятом розыгрыше СЕХА-Лиги. Первым соперником команды Гинтараса Малашинскаса стала сербская "Войводина".
Запорожцы с первых минут завладели инициативой.
В начале второго тайма гости сумели сравнять счет, но дальше запорожцы стали наращивать преимущество. Сербы все же сравняли счет. Окончательный счет установил Игорь Турченко.
Уже в четверг запорожцев ждет выездной матч Лиги чемпионов против немецкого "Киля".
СЕХА-Лига. Группа В.
"Мотор" – "Войводина" – 31:30 (18:16).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены
- Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео
- Стало известно, почему Борячук не играет в спаррингах Руха, Федык отказался от еще одного новичка
- Швеция вышла в финал чемпионата мира по гандболу
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...