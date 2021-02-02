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Мотор с минимальным счетом обыграл Войводину в Лиге чемпионов

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Все решалось на последних секундах матча

Мотор с минимальным счетом обыграл Войводину в Лиге чемпионов
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Запорожский "Мотор" стартовал в десятом розыгрыше СЕХА-Лиги. Первым соперником команды Гинтараса Малашинскаса стала сербская "Войводина".

Запорожцы с первых минут завладели инициативой.

В начале второго тайма гости сумели сравнять счет, но дальше запорожцы стали наращивать преимущество. Сербы все же сравняли счет. Окончательный счет установил Игорь Турченко.

Уже в четверг запорожцев ждет выездной матч Лиги чемпионов против немецкого "Киля".

СЕХА-Лига. Группа В.

"Мотор" – "Войводина" – 31:30 (18:16).

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) СЕХА-Лига
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