Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярослава Магучих установила рекорд Украины и показала третий мировой результат в истории
Ярослава сумела прославить нашу страну на соревнованиях в Банска-Быстрицы
Украинка Ярослава Магучих покорила высоту 2,06 метра на соревнованиях по легкой атлетике в словацкой Банска-Быстрицы.
Благодаря этому она установила национальный рекорд Украины на соревнованиях в помещении.
Результат Магучих стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет, а также лучшим в помещении с 2006 года.
Второе место на соревнованиях заняла Юлия Левченко с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик - 1,93 м.
Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m ???? WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5— MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021
Популярное сейчас
- Воронин: Я действительно встречался с Селезневым, но при мне никто не пил
- В первый же день в Бергамо Малиновский повел Коваленко в ресторан
- Коваленко среди безденежья. Итоги январского Меркато в Серии А
- Все в руках короля Миккеля. Как прошел Чемпионат мира по гандболу
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО