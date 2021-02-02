Ярослава Магучих установила рекорд Украины и показала третий мировой результат в истории

Украинка Ярослава Магучих покорила высоту 2,06 метра на соревнованиях по легкой атлетике в словацкой Банска-Быстрицы.

Благодаря этому она установила национальный рекорд Украины на соревнованиях в помещении.

Результат Магучих стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет, а также лучшим в помещении с 2006 года.

Второе место на соревнованиях заняла Юлия Левченко с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик - 1,93 м.