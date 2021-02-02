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Ярослава Магучих установила рекорд Украины и показала третий мировой результат в истории

Другие виды
(1 голосов)

Ярослава сумела прославить нашу страну на соревнованиях в Банска-Быстрицы

Ярослава Магучих установила рекорд Украины и показала третий мировой результат в истории
Новина українською

Украинка Ярослава Магучих покорила высоту 2,06 метра на соревнованиях по легкой атлетике в словацкой Банска-Быстрицы.

Благодаря этому она установила национальный рекорд Украины на соревнованиях в помещении.

Результат Магучих стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет, а также лучшим в помещении с 2006 года.

Второе место на соревнованиях заняла Юлия Левченко с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик - 1,93 м.

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В статье: Ярослава Магучих
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Комментарии (2)
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tolibgan (Запорожье)
02.02.2021 в 21:34
И что же у неё свои могучие?
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0
0
Лекарь (село Дарница)
02.02.2021 в 21:25
Украинка Ярослава сваи магучие покорила высоту... Кривая редакция кривые журналисты
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