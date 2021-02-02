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Магучих: Не могу поверить, что мне это удалось
Украинка поделилась эмоциями от победы
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировал свой успех на турнире в словацкой Банска-Быстрице.
"Прежде всего, я искренне благодарна моему тренеру. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска-Быстрица, с целью улучшить свой личный рекорд на 1 см и преодолеть 203см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это ... это было невероятно!
Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю – чемпионат Европы в помещении".
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