Магучих: Не могу поверить, что мне это удалось

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировал свой успех на турнире в словацкой Банска-Быстрице.

"Прежде всего, я искренне благодарна моему тренеру. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска-Быстрица, с целью улучшить свой личный рекорд на 1 см и преодолеть 203см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это ... это было невероятно!

Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю – чемпионат Европы в помещении".