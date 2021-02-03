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Магучих: Хочется прыгнуть еще выше на чемпионате Украины

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Но удастся ли?

Магучих: Хочется прыгнуть еще выше на чемпионате Украины
Новина українською

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свою победу на турнире в Словакии и установление нового рекорда Украины:

"Думала, надо прыгать с первой попытки. Но не была уверена, что возьму ее. Несколько первых секунд смотрела, что планка стоит на месте. Сперва была радость и счастье, сейчас думаю – нужно работать дальше, прыгать еще выше, откинуть этот результат и, несмотря на него, тренироваться дальше.

Очень хочется, чтобы уже зрители вернулись и поддерживали нас настоящими аплодисментами, а не звуками из интернета. Уверена, что многие смотрели онлайн.

После 2,03 думали, какую планку поставить 2,05 или 2,06. 2,05 – был рекорд соревнований, который поставила Бланка Влашич, поэтому хотелось уже побить его.

Самой хочется прыгать еще выше на чемпионате Украины. Но главный старт сезона – чемпионат Европы в Польше".

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В статье: Ярослава Магучих
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Источник:
XSport.ua

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