Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих: Хочется прыгнуть еще выше на чемпионате Украины
Но удастся ли?
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свою победу на турнире в Словакии и установление нового рекорда Украины:
"Думала, надо прыгать с первой попытки. Но не была уверена, что возьму ее. Несколько первых секунд смотрела, что планка стоит на месте. Сперва была радость и счастье, сейчас думаю – нужно работать дальше, прыгать еще выше, откинуть этот результат и, несмотря на него, тренироваться дальше.
Очень хочется, чтобы уже зрители вернулись и поддерживали нас настоящими аплодисментами, а не звуками из интернета. Уверена, что многие смотрели онлайн.
После 2,03 думали, какую планку поставить 2,05 или 2,06. 2,05 – был рекорд соревнований, который поставила Бланка Влашич, поэтому хотелось уже побить его.
Самой хочется прыгать еще выше на чемпионате Украины. Но главный старт сезона – чемпионат Европы в Польше".
Популярное сейчас
- Уже не остановить. Швед забил за Мехелен в кубковом матче
- Путинский след. Президент Десны стал на сторону телеканалов, которые связывают с Медведчуком
- Привет от арендованных. Контрольный матч. Шахтер – Мариуполь 2:2
- Все в руках короля Миккеля. Как прошел Чемпионат мира по гандболу
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО