Украинец Чумак стал двукратным чемпионом Европы благодаря дисквалификации россиянина

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы (Сплит 2017, Батуми 2019).

В 2017 году на соревнованиях в хорватском городе Сплит Дмитрий завоевал серебряную медаль, уступив лишь Адаму Малигову из России. В дальнейшем россиянин был дисквалифицирован за допинг, и золото перешло к Дмитрию Чумаку из Украины.