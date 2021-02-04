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Украинец Чумак стал двукратным чемпионом Европы благодаря дисквалификации россиянина
Титул достанется Дмитрию
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы (Сплит 2017, Батуми 2019).
В 2017 году на соревнованиях в хорватском городе Сплит Дмитрий завоевал серебряную медаль, уступив лишь Адаму Малигову из России. В дальнейшем россиянин был дисквалифицирован за допинг, и золото перешло к Дмитрию Чумаку из Украины.
Федерація важкої атлетики України вітає Дмитра Чумака (Дмитрий Чумак) із титулом дворазового чемпіона Європи! У 2017...Опубликовано Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation Четверг, 4 февраля 2021 г.
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