  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинец Чумак стал двукратным чемпионом Европы благодаря дисквалификации россиянина
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Чумак стал двукратным чемпионом Европы благодаря дисквалификации россиянина

Другие виды
(1 голосов)

Титул достанется Дмитрию

Украинец Чумак стал двукратным чемпионом Европы благодаря дисквалификации россиянина
Новина українською

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы (Сплит 2017, Батуми 2019).

В 2017 году на соревнованиях в хорватском городе Сплит Дмитрий завоевал серебряную медаль, уступив лишь Адаму Малигову из России. В дальнейшем россиянин был дисквалифицирован за допинг, и золото перешло к Дмитрию Чумаку из Украины.

Федерація важкої атлетики України вітає Дмитра Чумака (Дмитрий Чумак) із титулом дворазового чемпіона Європи! У 2017...

Опубликовано Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation Четверг, 4 февраля 2021 г.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чумак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...