Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гандбол. Мотор уступил Килю в 10 туре Лиги чемпионов
Запорожцы не смогли
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" проиграл в матче 10 тура группового этапа Лиги Чемпионов 2020/2021. Наша команда уступила немецкому "Килю".
Счет встречи 34-23 в пользу соперников украинцев.
"Киль": Ландин-Якобсен, Квенштедт - Сагосен, Фойгт (2), Экберг (4), Зарабец, Дувняк (8), Вайнхольд (5), Суннефельдт (4), Эриг (2), Винсек (2), Горак , Рейкиннд (4), Вагнер, Пекелер (3).
"Мотор": Мороз, Комок - Горига (1), Молина Касано (1), Миноцкий, Орбович (1), Малашинскас (4), Кравченко (1), Пуховский (4), Гурковский (1), Бохан (1) , Бабичев (1), Денисов (3), Турченко, Козакевич (5), Касай, Бохан.
После 10 туров наша команда занимает 3 место с 12 очками в активе.
Популярное сейчас
- Черноморец прекратил сотрудничество с Приймой
- Опанасенко: Турецкая Суперлига сильнее УПЛ
- Отмена группового этапа, увеличение числа команд. УЕФА рассмотрит новый формат ЛЧ
- Магучих: Не могу поверить, что мне это удалось
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО