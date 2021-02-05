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Гандбол. Мотор уступил Килю в 10 туре Лиги чемпионов

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Запорожцы не смогли

Гандбол. Мотор уступил Килю в 10 туре Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Запорожский гандбольный клуб "Мотор" проиграл в матче 10 тура группового этапа Лиги Чемпионов 2020/2021. Наша команда уступила немецкому "Килю".

Счет встречи 34-23 в пользу соперников украинцев.

"Киль": Ландин-Якобсен, Квенштедт - Сагосен, Фойгт (2), Экберг (4), Зарабец, Дувняк (8), Вайнхольд (5), Суннефельдт (4), Эриг (2), Винсек (2), Горак , Рейкиннд (4), Вагнер, Пекелер (3).

"Мотор": Мороз, Комок - Горига (1), Молина Касано (1), Миноцкий, Орбович (1), Малашинскас (4), Кравченко (1), Пуховский (4), Гурковский (1), Бохан (1) , Бабичев (1), Денисов (3), Турченко, Козакевич (5), Касай, Бохан.

После 10 туров наша команда занимает 3 место с 12 очками в активе.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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