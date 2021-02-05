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Магучих и Проценко признаны лучшими легкоатлетами января

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(1 голосов)

Магучих сумела повторить свой рекорд

Магучих и Проценко признаны лучшими легкоатлетами января
Новина українською

Прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом января в Украине.

Ярослава Магучих в январе одержала победу на "Рождественских стартах" в Киеве, повторив свой же рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении – 2.02 м.

27 января Магучих выступала на международных соревнованиях. Ярослава победила в Италии, прыгнув на 2.00 метра.

В Удине выступал и Андрей Проценко. Для него этот турнир стал единственным в январе. Украинец прыгнул 2.28 и расставил все на свои места.

В голосовании участвовали болельщики, эксперты и медиа. Голоса каждой категории учитывались как треть от всех голосов.

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В статье: Андрей Проценко Ярослава Магучих
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Источник:
XSport.ua

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