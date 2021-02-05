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Магучих и Проценко признаны лучшими легкоатлетами января
Магучих сумела повторить свой рекорд
Прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом января в Украине.
Ярослава Магучих в январе одержала победу на "Рождественских стартах" в Киеве, повторив свой же рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении – 2.02 м.
27 января Магучих выступала на международных соревнованиях. Ярослава победила в Италии, прыгнув на 2.00 метра.
В Удине выступал и Андрей Проценко. Для него этот турнир стал единственным в январе. Украинец прыгнул 2.28 и расставил все на свои места.
В голосовании участвовали болельщики, эксперты и медиа. Голоса каждой категории учитывались как треть от всех голосов.
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