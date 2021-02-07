  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Впервые за последние 7 лет Мотор не победил в матче национальной Суперлиги
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за последние 7 лет Мотор не победил в матче национальной Суперлиги

Другие виды
(1 голосов)

Такое увидишь не часто

Впервые за последние 7 лет Мотор не победил в матче национальной Суперлиги
UA-Футбол
Новина українською

Лучший гандбольный клуб Украины, запорожский "Мотор" впервые с 2014 года не сумел одержать победу в матче национального первенства.

Вчера, 6 января подопечные Гинтараса Савукинаса сыграли вничью 29-29 против "Донбасса".

Победная серии запорожцев длилась 2243 дня (157 матчей). Последний раз "Мотор" уступил в 2014 году клубу "ЗТР".

Напомним, что ранее Новак Джокович впервые проиграл на АТР СUP.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...