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Впервые за последние 7 лет Мотор не победил в матче национальной Суперлиги
Такое увидишь не часто
Лучший гандбольный клуб Украины, запорожский "Мотор" впервые с 2014 года не сумел одержать победу в матче национального первенства.
Вчера, 6 января подопечные Гинтараса Савукинаса сыграли вничью 29-29 против "Донбасса".
Победная серии запорожцев длилась 2243 дня (157 матчей). Последний раз "Мотор" уступил в 2014 году клубу "ЗТР".
Напомним, что ранее Новак Джокович
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