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Украинка Данча завоевала золото и бронзу на втором этапе Кубка Европы по сноубордингу

Другие виды
(2 голосов)

Замечательный результат

Украинка Данча завоевала золото и бронзу на втором этапе Кубка Европы по сноубордингу
UA-Футбол
Новина українською

Украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала золотую и бронзовую награды на втором этапе Кубка Европы в Швейцарии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Да, наша соотечественница стала лучшей в параллельном слаломе в первый соревновательный день, и замкнула ТОП 3 во второй.

Еще один представитель Украины Василий Кашелюк стал серебряным призером соревнований, а его партнер по команде Михаил Харук финишировал шестым.

Поздравляем наших сноубордистов с прекрасными результатами и желаем дальнейших успехов на благо Украины!

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В статье: Аннамари Данча
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