Украинка Данча завоевала золото и бронзу на втором этапе Кубка Европы по сноубордингу

Украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала золотую и бронзовую награды на втором этапе Кубка Европы в Швейцарии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Да, наша соотечественница стала лучшей в параллельном слаломе в первый соревновательный день, и замкнула ТОП 3 во второй.

Еще один представитель Украины Василий Кашелюк стал серебряным призером соревнований, а его партнер по команде Михаил Харук финишировал шестым.