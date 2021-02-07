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Украинка Данча завоевала золото и бронзу на втором этапе Кубка Европы по сноубордингу
Замечательный результат
Украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала золотую и бронзовую награды на втором этапе Кубка Европы в Швейцарии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Да, наша соотечественница стала лучшей в параллельном слаломе в первый соревновательный день, и замкнула ТОП 3 во второй.
Еще один представитель Украины Василий Кашелюк стал серебряным призером соревнований, а его партнер по команде Михаил Харук финишировал шестым.
Поздравляем наших сноубордистов с прекрасными результатами и желаем дальнейших успехов на благо Украины!
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