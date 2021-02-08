Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тампа-Бэй с Томом Брэди выиграла Супербоул
Главный матч сезона в НФЛ закончился разгромом
Тампа-Бэй в матче за Супербоул уверенно обыграла Канзас-Сити 31:9 (7:3, 14:3, 10:3, 0:0) и впервые с 2003 года стала чемпионом НФЛ.
Для культового американского квотербека Тома Брэди этот титул стал седьмым в карьере. В матче с Канзас-Сити 43-летний Брэди сделал 21 точную передачу из 29 на 201 ярд и заработал три тачдауна, что позволило ему в пятый раз стать MVP Супербоула.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- И вот опять: Гвардиола сообщил, кто может стать следующим пенальтистом в Манчестер Сити
- Динамо Киев - БАТЭ. Прогноз с анонсом матча
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Украинец Чумак стал двукратным чемпионом Европы благодаря дисквалификации россиянина
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...