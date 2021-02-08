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Тампа-Бэй с Томом Брэди выиграла Супербоул

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Главный матч сезона в НФЛ закончился разгромом

Тампа-Бэй с Томом Брэди выиграла Супербоул
Новина українською

Тампа-Бэй в матче за Супербоул уверенно обыграла Канзас-Сити 31:9 (7:3, 14:3, 10:3, 0:0) и впервые с 2003 года стала чемпионом НФЛ.

Для культового американского квотербека Тома Брэди этот титул стал седьмым в карьере. В матче с Канзас-Сити 43-летний Брэди сделал 21 точную передачу из 29 на 201 ярд и заработал три тачдауна, что позволило ему в пятый раз стать MVP Супербоула.

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В статье: Супербоул НФЛ Том Брэди
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