Тампа-Бэй с Томом Брэди выиграла Супербоул

Тампа-Бэй в матче за Супербоул уверенно обыграла Канзас-Сити 31:9 (7:3, 14:3, 10:3, 0:0) и впервые с 2003 года стала чемпионом НФЛ.

Для культового американского квотербека Тома Брэди этот титул стал седьмым в карьере. В матче с Канзас-Сити 43-летний Брэди сделал 21 точную передачу из 29 на 201 ярд и заработал три тачдауна, что позволило ему в пятый раз стать MVP Супербоула.