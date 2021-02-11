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Бех-Романчук - чемпионка Украины по прыжкам в длину
Марина не оставила соперницам шанса
На чемпионате Украины по легкой атлетике в Сумах состоялись соревнования по прыжкам в длину у женщин. Победу одержала Марина Бех-Романчук.
Она показала отличный результат – 6,70 м. Это седьмой результат сезона в мире.
Второе место заняла Оксана Мартынова (6,32), а третье – Ирина Нерубальщук (6,18).
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