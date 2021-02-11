Магучих: В финале было легче, чем в квалификации

Ярослава Магучих прокомментировала победу в финале чемпионата Украины в помещении, который проходит в Сумах.

"В финале было легче, чем в квалификации. Со мной впервые было такое, что я из двух попыток не могла преодолеть стартовую высоту. Перед заключительной попыткой мой тренер, Татьяна Степанова, настраивала меня и вдруг говорит: "Не удастся, будем готовиться к Олимпийским играм, пропустим остальной зимний сезон". И здесь я почувствовала, что нужно прыгать, потому что пропускать ничего не хочется.

Я вчера всех напугала, ко мне подходили, удивлялись, как так, но все ожидали финала. Я еще не полностью восстановилась, однако рада, что все же соревновалась на чемпионате Украины в помещении и показала хороший результат, 2.00 метра. К тому же выполнила попытки на 2.05. Да, были технические ошибки, но когда нет, над чем работать, лучшего результата и не стоит ожидать.

Вообще, сегодня мой разбег напоминал тот, который был в 2018 году. Я очень косила дугу, потому прыжки были не совсем удобны. Но будем тренироваться дальше, чтобы прыгать все выше и выше.

Мы сейчас как раз отрабатываем технику разбега, а именно последние шаги перед отталкиванием. Это помогло показать 2.06 в Банске-Бистрице. В Сумах это не удалось, и впереди чемпионат Европы в помещении, на котором, уверена, будут хорошие прыжки и результаты. К Торуню у меня уже не будет соревнований, лишь подготовка".