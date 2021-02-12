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Суперлига. Барком-Кажаны досрочно вышли из группы
Команда имеет в своем активе 1 поражение
Львовский "Барком-Кажаны" досрочно стал победителем группового этапа Суперлиги после победы над "Юракадемией" на выезде.
Не сможет претендовать на победу "Эпицентр-Подоляне". Команда из Городка уступила "Житичи-ПНУ" 2:3.
1. "Барком-Кажаны" 17 матчей, 16 побед, 1 поражение, 48 очков, соотношение партий 50 – 10
2. "Эпицентр-Подоляне" 17, 15, 2, 44, 47 – 10
3. "Житичи-ПНУ" 17, 13, 4, 38, 43 – 18
В субботу, 13 февраля, состоятся еще пять матчей 10-го тура мужской Суперлиги.
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Источник:XSport.ua
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