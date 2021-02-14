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Украинские спортсмены поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Фото

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Милота

Украинские спортсмены поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсмены сегодня, 14 февраля в День святого Валентина поздравляют своих любимых с праздником.

Так, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram поздравил свою жену Ольгу с праздником.

Украинские спортсмены поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Фото - изображение 1

Его партнер по команде Артем Прима также поздравил свою жену.

Украинские спортсмены поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Фото - изображение 2

Наши девушки также не остались в стороне. Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поздравила своего мужа Михаила Романчука с праздником.

Украинские спортсмены поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Фото - изображение 3

А вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко поздравила своего парня Юрия.

Украинские спортсмены поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Фото - изображение 4

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В статье: Юлия Левченко Артем Прима Дмитрий Пидручный Марина Бех-Романчук
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