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Украинские спортсмены поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Фото
Милота
Украинские спортсмены сегодня, 14 февраля в День святого Валентина поздравляют своих любимых с праздником.
Так, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram поздравил свою жену Ольгу с праздником.
Его партнер по команде Артем Прима также поздравил свою жену.
Наши девушки также не остались в стороне. Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поздравила своего мужа Михаила Романчука с праздником.
А вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко поздравила своего парня Юрия.
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