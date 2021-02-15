Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинской гимнастке требуется помощь! У нее диагностировали рак
Верим в лучшее
Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк в Instagram сообщила о страшном диагнозе.
"Если честно, то пишу, и руки дрожат. Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома.
Хочу попросить о финансовой̆ помощи, так как сумма действительно очень большая. Будьте здоровы", - сказала спортсменка.
Валерия Юзьвяк в 2016 году в статусе запасной представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро. Также в активе гимнастки бронза на чемпионате мира 2018 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Манчестер Юнайтед отказывается от борьбы с Манчестер Сити. Таблица АПЛ 2020/21
- Селезнев - об отчислении из Колоса: Собрались 6-7 известных человек. Я пару бокалов выпил
- Бех-Романчук - чемпионка Украины по прыжкам в длину
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...