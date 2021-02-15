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Украинской гимнастке требуется помощь! У нее диагностировали рак

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Украинской гимнастке требуется помощь! У нее диагностировали рак

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Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк в Instagram сообщила о страшном диагнозе.

"Если честно, то пишу, и руки дрожат. Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома.

Хочу попросить о финансовой̆ помощи, так как сумма действительно очень большая. Будьте здоровы", - сказала спортсменка.

Валерия Юзьвяк в 2016 году в статусе запасной представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро. Также в активе гимнастки бронза на чемпионате мира 2018 года.

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В статье: художественная гимнастика
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