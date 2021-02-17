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Мотор с разницей в четыре мяча уступил Веспрему

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Украинцам не хватило сил

Мотор с разницей в четыре мяча уступил Веспрему

Новина українською

17 февраля в рамках 12-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ состоялся матч между Веспремом и Мотором.

Матч проходил в Венгрии на Veszprem Arena.

С первых минут ни одна из команд не хотела уступать. По итогам первого тайма счет на табло был 17:17. Во втором сюрпризов не произошло и команды в том же темпе продолжили матч. Ближе к завершению игроки "Мотора" начали отдавать инициативу соперникам. В итоге матч закончился победой хозяев 34:30.

Лига чемпионов ЕГФ. Группа В. 12-й тур.

"Веспрем" – "Мотор" - 34:30

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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