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Мотор с разницей в четыре мяча уступил Веспрему
Украинцам не хватило сил
17 февраля в рамках 12-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ состоялся матч между Веспремом и Мотором.
Матч проходил в Венгрии на Veszprem Arena.
С первых минут ни одна из команд не хотела уступать. По итогам первого тайма счет на табло был 17:17. Во втором сюрпризов не произошло и команды в том же темпе продолжили матч. Ближе к завершению игроки "Мотора" начали отдавать инициативу соперникам. В итоге матч закончился победой хозяев 34:30.
Лига чемпионов ЕГФ. Группа В. 12-й тур.
"Веспрем" – "Мотор" - 34:30
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