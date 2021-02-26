Стал известен второй финалист Кубка Украины по волейболу

Стали известны все финалисты Финала четырех Кубка Украины.

Во втором полуфинальном матче "Прометей" сумел переиграть "Аланту". Гости в напряженной борьбе сыграли первую партию, но уже во втором и третьем сете без проблем одолели соперниц и спокойно вышли в финал.

"Аланта" – "Прометей" 0:3 (17:25, 11:25, 19:25)