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Стал известен второй финалист Кубка Украины по волейболу

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Им стала команда из Каменского

Стал известен второй финалист Кубка Украины по волейболу

https://prometeyvc.com/

Новина українською

Стали известны все финалисты Финала четырех Кубка Украины.

Во втором полуфинальном матче "Прометей" сумел переиграть "Аланту". Гости в напряженной борьбе сыграли первую партию, но уже во втором и третьем сете без проблем одолели соперниц и спокойно вышли в финал.

"Аланта" – "Прометей" 0:3 (17:25, 11:25, 19:25)

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В статье: ВК Прометей Аланта
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