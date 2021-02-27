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Гандбол. Мотору присудили техническую победу над действующим триумфатором Лиги чемпионов

Другие виды
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Честный приговор

Гандбол. Мотору присудили техническую победу над действующим триумфатором Лиги чемпионов

UA-Футбол
Новина українською

Гандбольный клуб "Мотор" Запорожье одержал техническую победу в матче против действующего победителя Лиги Чемпионов, немецкого клуба "Киль". Об этом сообщает Европейская гандбольная федерация.

Поединок между командами должен был состояться 10 февраля, но из-за вспышки коронавируса у наших соперников матч был отменен.

Однако решением Федерации техническая победа со счетом 10-0 была присуждена именно украинским спортсменам.

Таким образом, турнирная таблица группы выглядит так:

1. "Барселона" - 26 очков (13)

2. "Веспрем" - 19 (13)

3. "Ольборг" - 14 (13)

4. "Мотор" - 14 (13)

5. "Киль" - 12 (12)

6. "Нант" - 11 (13)

7. "Целе" - 6 (12)

8. "Загреб" - 0 (13)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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