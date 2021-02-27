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Гандбол. Мотору присудили техническую победу над действующим триумфатором Лиги чемпионов
Честный приговор
Гандбольный клуб "Мотор" Запорожье одержал техническую победу в матче против действующего победителя Лиги Чемпионов, немецкого клуба "Киль". Об этом сообщает Европейская гандбольная федерация.
Поединок между командами должен был состояться 10 февраля, но из-за вспышки коронавируса у наших соперников матч был отменен.
Однако решением Федерации техническая победа со счетом 10-0 была присуждена именно украинским спортсменам.
Таким образом, турнирная таблица группы выглядит так:
1. "Барселона" - 26 очков (13)
2. "Веспрем" - 19 (13)
3. "Ольборг" - 14 (13)
4. "Мотор" - 14 (13)
5. "Киль" - 12 (12)
6. "Нант" - 11 (13)
7. "Целе" - 6 (12)
8. "Загреб" - 0 (13)
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