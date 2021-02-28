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Гандбол. Мотор победил македонский Вардар в первом туре SEHA Лиги
Украинцы успешно стартовали
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" успешно стартовал в новом розыгрыше SEHA Лиги. В первом туре соревнований украинская команда переиграла македонский "Вардар".
Счет встречи 30-23 (16-19; 14-14) в пользу наших гандболистов.
"Мотор": Мороз, Комок - Кубатко (3), Бабичев, Малашинскас (2), Пуховский (1), Денисов, Турченко (1), Молина Касано, Кравченко, Донцов (3), Горига (6), Гурковский, Бурзак (6), Миноцкий (6), Бохан (2).
"Вардар": Кантегрель, Кизич - Шевальевич (5), Вальчак (1), Стоилов, Димитриоски (4), Георгиевски (2), Карапалевски (4), Диссингер, Калараш, Гадза, Талески (4), Дибиров (2) , Векич (1), Атанасовски.
Обзор матча:
Турнирная таблица:
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