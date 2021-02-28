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Гандбол. Мотор победил македонский Вардар в первом туре SEHA Лиги

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Украинцы успешно стартовали

Гандбол. Мотор победил македонский Вардар в первом туре SEHA Лиги

UA-Футбол
Новина українською

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" успешно стартовал в новом розыгрыше SEHA Лиги. В первом туре соревнований украинская команда переиграла македонский "Вардар".

Счет встречи 30-23 (16-19; 14-14) в пользу наших гандболистов.

"Мотор": Мороз, Комок - Кубатко (3), Бабичев, Малашинскас (2), Пуховский (1), Денисов, Турченко (1), Молина Касано, Кравченко, Донцов (3), Горига (6), Гурковский, Бурзак (6), Миноцкий (6), Бохан (2).

"Вардар": Кантегрель, Кизич - Шевальевич (5), Вальчак (1), Стоилов, Димитриоски (4), Георгиевски (2), Карапалевски (4), Диссингер, Калараш, Гадза, Талески (4), Дибиров (2) , Векич (1), Атанасовски.

Обзор матча:

Турнирная таблица:

Гандбол. Мотор победил македонский Вардар в первом туре SEHA Лиги - изображение 1

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В статье: Вардар (Скопье) ГК Мотор (Запорожье)
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