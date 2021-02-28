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Гандбол. Прометей впервые в истории выиграл Кубок Украины
Поздравляем команду с Каменского
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Вчера, 27 февраля состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Украины по волейболу 2020/2021 среди женщин.
В решающем поединке команда СК "Прометей" (Каменское) победила волейболисток "Химика" (Южный).
Кубок Украины по волейболу. Женщины.
Финал
СК "Прометей" (Каменское) - "Химик" (Южный)
3:1 (16:25; 25:21; 25:20; 25:20)
Таким образом, девушки с Каменского завоевали первый в своей истории трофей Кубка Украины.
Весь матч:
Напомним, что ранее Сауль Альварес
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