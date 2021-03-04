Мотор проиграл финальный матч группового этапа Лиги чемпионов

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов Мотор со счетом 34:42 проиграл Барселоне.

На старте матча Мотор повел 6:3, но в середине первого тайма испанцы совершили ответный рывок и ушли в отрыв на 5 мячей. После возобновление игры преимущество Барселоны выросло до 8 мячей – однажды Мотор сократил отставание до «-4», но не более того.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Мотор 31 марта или 1 апреля и 7 или 8 апреля сыграет с БГК Мешков Брест.

Турнирная таблица: Барселона – 28, Веспрем – 19, Киль – 14, Ольборг – 14, Мотор – 14, Нант – 11, Целе – 6, ППД Загреб – 0.